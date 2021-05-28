Два трофеї – мало: Ювентус вигнав Архітектора

У цьому сезоні Ювентус виграв Кубок і Суперкубок Італії, але керівництву клубу цього виявилося недостатньо, тому був звільнений головний тренер Андреа Пірло

Андреа Пірло сезон пропрацював у Ювентусі / Фото: Reuters

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло покинув команду. Хоча контракт Архітектора, як називають Пірло, і діяв до літа 2022 року. Раніше Реал попрощався з Зінедіном Зіданом.

"Спасибі Андреа. Це перші слова, які ми всі повинні вимовити в кінці цього особливого досвіду спільного життя.

Кілька місяців тому Андреа Пірло, ікона світового футболу, почав нову пригода на тренерській лаві Ювентуса, першу для нього в цій якості.

Для цього перш за все потрібні сміливість, а також усвідомлення власних можливостей, особливо в період, відзначений тисячами труднощів, коли світ змушений через пандемію день за днем заново винаходити свої власні правила.

А оскільки в футболі важливі перемоги, давайте згадаємо: за кілька місяців його Ювентус зібрав два трофеї і приніс додому блискучі перемоги на найпрестижніших полях від "Сан-Сіро" до "Камп Ноу".

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За все це, за мужність, відданість справі, пристрасть, з якою він стикався кожен день, за досягнуті успіхи ми щиро дякуємо", – йдеться в повідомленні Ювентуса.

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Під керівництвом Андреа Пірло Ювентус завоював Кубок і Суперкубок Італії.