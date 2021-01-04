Дожилися! Мессі не включили до символічної збірної 2020 року

У світі спорту продовжують підбивати підсумки минулого року. Сьогодні знаменита французька газета L'Equipe, яка вручає "Золотий м'яч", опублікувала свою версію 11 найкращих футболістів 2020 року, склавши з них символічну збірну. Примітно, що в ній не знайшлося місце шестикратному володареві "Золотого м'яча" Ліонелю Мессі. Тим часом, Мессі відповів московському "Спартаку" і Куману про своє майбутнє.

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Місце на вістрі атаки зайняли Кріштіану Роналду ("Ювентус") і Роберт Левандовські ("Баварія"); Неймара ("ПСЖ") поставили на лівий фланг атаки, Кевіна де Брюйне ("Манчестер Сіті") – на правий.

Також до команди мрії ввійшли ще чотири гравці переможця Ліги чемпіонів, "Баварії": Альфонсо Дейвіс, Мануель Нойер, Йозуа Кімміх і Тьяго Алькантара. Правда, іспанський хавбек влітку перебрався в "Ліверпуль". Також з цього англійського клубу в збірній отримали місця захисники Вірджіл ван Дейк і Трент Александер-Арнольд. Іспанський ветеран "Реала" Серхіо Рамос застовпив собі місце в центрі оборони.

Нагадаємо, "Барселона" програла "Баварії" в плей-оф Ліги чемпіонів з рахунком 2:8.

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