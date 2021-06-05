Дістав уже цей футбол: Гвардіола обіграв Кумана ключкою (фото)

Головний тренер Манчестер Сіті виявився сильнішим за наставника Барселони на полі для гольфу – при цьому у колишніх одноклубників були незвичайні партнери

Рональд Куман і Хосеп Гвардіола / Фото: Getty Images

Головні тренери Манчестер Сіті і Барселони з'ясували стосунки за допомогою ключок. Тільки не хокейних. Хосеп Гвардіола і Рональд Куман зустрілися на майданчику для гольфу.

Перемогу в цьому протистоянні здобув коуч Манчестер Сіті, для якого, втім, це навряд чи стало втіхою після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від Челсі.

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До речі, тренери Манчестер Сіті і Барселони грали не віч-на-віч. Як повідомляє Daily Mail, в одній команді з Гвардіолою був його син Маріус, а разом з Куманом – син нідерландця, Рональд-молодший.

Зазначимо, що Пеп Гвардіола і Рональд Куман знайомі за виступами за Барселону в 1990-х. Разом вони виграли чотири чемпіонати Іспанії та Кубок європейських чемпіонів.

Додамо, що до гольфу небайдужий і головний тренер збірної України. Зовсім нещодавно на полі в Лондоні Андрій Шевченко обіграв Джона Террі і Джанфранко Дзолу.