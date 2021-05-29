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Досвяткувався! Турецький футболіст випав з автобуса на повному ходу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 09:12
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Футболіст Бахрі Джан Авджі потрапив до лікарні зі святкування виходу команди Коджаеліспор до вищого дивізіону чемпіонату Туреччини
Футболісти Коджаеліспора радіють виходу в топ-дивізіон
Футболісти Коджаеліспора радіють виходу в топ-дивізіон

Нещасний випадок стався під час святкування клубом Коджаеліспор виходу у вищий дивізіон чемпіонату Туреччини. Захисник Бахрі Джан Авджі випав з автобуса під час проїзду по місту.

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Коджаеліспор в матчі плей-офф розгромив Сакарьяспор – 4:0. Після чого футболісти поїхали в місто відзначати перемогу разом з фанатами. І в якийсь момент 29-річний Авджі впав з автобуса на проїжджу частину. Футболіста доставили в лікарню, де йому була надана медична допомога.

"Зі здоров'ям у нього все в порядку. Видужуй швидше, Бахрі", – підтримав футболіста Коджаеліспор.

Для українського вболівальника Коджаеліспор відомий тим, що тут виступав колишній футболіст київського ЦСКА і харківського Металіста Володимир Мацигура.

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