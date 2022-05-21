"Донецьк, ми повернемося!" Легендарний воротар Шахтаря згадав тріумф у Кубку УЄФА

Голкіпер збірної України Андрій Пятов нагадав історичну перемогу "гірників" у Кубку УЄФА у 2009 році

Андрій П'ятов нагадав про найбільшу перемогу українського клубного футболу / Фото: Колаж: Сьогодні

Тринадцять років тому вперше за часи незалежності українська команда виграла єврокубок. У фінальному поєдинку Кубка УЄФА у Стамбулі донецький Шахтар здолав бременський Вердер із рахунком – 2:1.

Цій події присвятив своє повідомлення у соціальній мережі голкіпер "гірників" Андрій Пятов. Легендарний футболіст пообіцяв уболівальниками про швидку зустріч в українському Донецьку.

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"Перемогу Шахтаря у Кубку УЄФА 13 років тому пам‘ятаю, наче вчора це було. Емоції, заради яких живе спортсмен.

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Кубок – важка ноша не лише тому, що він реально важкий. Та тримати кубок значно легше, ніж прийти до нього. Розказувати про години тренувань немає сенсу, самі розумієте.

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Та ще краще я пам’ятаю, як ми прилетіли у Донецьк. Переповнена площа. Вболівальники. Радість та гордість, які зігрівають серце й досі.

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Донецьк, ми ще повернемося. І знову радітимо, як тоді, а може й більше, новим перемогам", – написав П'ятов у Instagram.

Зазначимо, що трофей залишається єдиним в історії українського футболу за часів незалежності. 2015-го Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи, але поступився іспанській Севільї.

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Раніше ми повідомляли, що футболісти Шахтаря зібрали понад 25 млн грн для України. Таку безпрецедентну суму вдалося зібрати завдяки матчам, акціям із партнерами, діяльності Shelter Centre та Shakhtar Social.