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Дома виявився не потрібен. Футболіст збірної України отримав польське громадянство

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 жовтня, 11:59
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Захисник Артем Путівцев п'ять років виступав в чемпіонаті Польщі і вирішив отримати громадянство цієї країни
Путівцев з Металіста перейшов у Термаліку
Путівцев з Металіста перейшов у Термаліку

24 березня 2016 року в матчі проти збірної Кіпру Артем Путівцев дебютував за збірну України. Після цього головний тренер команди Михайло Фоменко включив футболіста в резервну заявку на чемпіонат Європи-2016.

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Однак за національну команду Артем більше так і не зіграв. Втомившись чекати нового виклику футболіст став громадянином Польщі. Про це повідомив сайт Термаліки.

У польський клуб захисник перебрався в 2016 році з Металіста. З тих за Термаліку 33-річний футболіст провів 179 поєдинків, забивши 12 голів.

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Раніше Путівцев також виступав у складі таких українських клубів, як Газовик, Зірка, Маріуполь і Металург Донецьк.

Ми повідомляли, що український боксер Станіслав Каштанов отримав російське громадянство. Колишній "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBA відчуває себе там як вдома.

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