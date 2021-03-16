Наздогнав Шеву! У зоряного друга Андрія народилася четверта дитина

Колишній футболіст і тренер лондонського "Челсі" Френк Лемпард став батьком вчетверте. Про це він сам повідомив у своєму акаунті в Instagram. У англійця народився син.
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"Дозвольте представити вам наше нове поповнення – Фредерік (Фредді) Джордж Лемпард. Ми сповнені любові", – йдеться в повідомленні
Відзначимо, що у 42-річного Лемпарда також є дві дочки від першого шлюбу і дочка від його нинішньої дружини Крістін.
Отже, за кількістю дітей Лемпард наздогнав свого друга і колишнього партнера по "Челсі" Андрія Шевченка. Правда, у нинішнього тренера збірної України і його дружини Крістен всі четверо – хлопчики.
Нагадаємо, Лемпард очолював "Челсі" з літа 2019 року, а в січні 2021 року його звільнили за незадовільні результати в Прем'єр-лізі. На цій посаді його замінив німецький фахівець Томас Тухель.
Раніше ми писали, що у Бєсєдіна народилася дочка. Малятко відразу приклалося до маминих грудей.
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
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