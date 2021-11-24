Добровільно-примусово: гравці Баварії вакцинувалися після шантажу із зарплатою

Баварія ледве змогла наскрести склад на матч проти Динамо у Лізі чемпіонів. Гнабрі, Мусіала та ще троє футболістів вирушили на карантин через своє небажання вакцинуватись.
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У клубі погрожували не виплачувати футболістам зарплату за період карантину. І це спрацювало! Двоє з них вже вакцинувалися, повідомляє Kicker, також у ЗМІ пишуть, що зробити щеплення погодився і Йозу Кімміх.
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Нагадаємо, що гравців було відправлено на карантин, оскільки вони контактували із зараженим гравцем. У цей же час Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19.
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До речі, вже сьогодні з'явилася інформація, що коронавірус підтвердився у Еріка-Максима Чупо-Мотинга – він один із тієї четвірки, хто раніше виступав проти вакцинації.