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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Добровільно-примусово: гравці Баварії вакцинувалися після шантажу із зарплатою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 20:16
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Кількість антиваксів у складі Баварії зменшилась. Серж Гнабрі та Джамал Мусіала вакцинувалися від коронавірусу після погроз від керівництва клубу
Гнабрі та Мусіала вакцинувалися після погроз від керівництва клубу
Гнабрі та Мусіала вакцинувалися після погроз від керівництва клубу / Фото: REUTERS

Баварія ледве змогла наскрести склад на матч проти Динамо у Лізі чемпіонів. Гнабрі, Мусіала та ще троє футболістів вирушили на карантин через своє небажання вакцинуватись.

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У клубі погрожували не виплачувати футболістам зарплату за період карантину. І це спрацювало! Двоє з них вже вакцинувалися, повідомляє Kicker, також у ЗМІ пишуть, що зробити щеплення погодився і Йозу Кімміх.

Йозуа Кімміх відмовився вакинуватися
Йозуа Кімміх відмовився вакинуватися / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що гравців було відправлено на карантин, оскільки вони контактували із зараженим гравцем. У цей же час Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19.

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До речі, вже сьогодні з'явилася інформація, що коронавірус підтвердився у Еріка-Максима Чупо-Мотинга – він один із тієї четвірки, хто раніше виступав проти вакцинації.

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15
11
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