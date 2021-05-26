Для Зінченка створили особливу форму – з чотирма цифрами на комірі

На комірі написано 93:20 – час гола Серхіо Агуеро, який дев'ять років тому в матчі з Куїнз Парк Рейнджерс приніс Манчестер Сіті чемпіонський титул

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

У Мережі з'явилися зображення нової домашньої форми Манчестер Сіті, в якій команда Олександра Зінченка виступатиме в сезоні-2021/22.

Екіпірування "містян" виконане в традиційному блакитному кольорі, з боків – білі вставки.

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Водночас на форму нанесли візерунок, стилізований під шрифт цифрових табло. А на комірі написано 93:20 – відсилання до часу переможного гола форварда Серхіо Агуеро в ворота Куїнз Парк Рейнджерс в 2012 році, який приніс Манчестер Сіті перше чемпіонство за 44 роки.

Фото нової форми МанСіті опублікував сайт Footy Headlines.

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Раніше Олександр Зінченко похвалився новими чемпіонськими бутсами. Захисник Манчестер Сіті буде виступати в білосніжному взутті з написом Тhis is our city і українським прапором.

Правда, цим фото Зінченко трохи налякав своїх підписників. Один із фанатів українця в коментарях зізнався – після перегляду фотографії він подумав, що Олександр вирішив повісити бутси на цвях.

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