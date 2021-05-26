Для Зінченка створили особливу форму – з чотирма цифрами на комірі

У Мережі з'явилися зображення нової домашньої форми Манчестер Сіті, в якій команда Олександра Зінченка виступатиме в сезоні-2021/22.
Екіпірування "містян" виконане в традиційному блакитному кольорі, з боків – білі вставки.
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Водночас на форму нанесли візерунок, стилізований під шрифт цифрових табло. А на комірі написано 93:20 – відсилання до часу переможного гола форварда Серхіо Агуеро в ворота Куїнз Парк Рейнджерс в 2012 році, який приніс Манчестер Сіті перше чемпіонство за 44 роки.
Фото нової форми МанСіті опублікував сайт Footy Headlines.
Раніше Олександр Зінченко похвалився новими чемпіонськими бутсами. Захисник Манчестер Сіті буде виступати в білосніжному взутті з написом Тhis is our city і українським прапором.
Правда, цим фото Зінченко трохи налякав своїх підписників. Один із фанатів українця в коментарях зізнався – після перегляду фотографії він подумав, що Олександр вирішив повісити бутси на цвях.
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