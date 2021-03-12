"Для "Шахтаря" нічого не втрачено"! Донеччани налаштовані відігратися в дуелі з "Ромою"

Георгій Судаков заявив, що у "гірників" є менталітет переможців

Молодий півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков вірить, що, незважаючи на поразку у першому матчі в 1/8 фіналу Ліги Європи 0:3, донецька команда ще може пройти "Рому". "Гірники" збираються боротися за місце в чвертьфіналі.

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"Звичайно, ми всі засмучені, але це ще не кінець. Є друга гра. У нас є менталітет переможців, і всі сподіваються на матч-відповідь. Ми програли гру за 4 хвилини, "Рома" швидко забила два м'ячі. Наступного тижня спробуємо відігратися, ще нічого не втрачено", – сказав Судаков "Футбол news"

Георгій Судаков / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Тепер в матчі-відповіді 18 березня на НСК "Олімпійський" в Києві "Шахтарю" потрібно забивати мінімум тричі і не пропускати, щоб перевести протистояння в екстра-тайми і серію пенальті. Або перемагати з будь-яким рахунком, але з різницею у 4 м'ячі і більше.

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Дивіться огляд матчу "Рома" – "Шахтар"

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