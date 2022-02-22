"Для Родрігеса нічне життя дуже важливе". Як Хацкевич терпів скандаліста з Динамо

Одіозний вінгер Жерсон Родрігес створював проблеми у всіх клубах, де виступав. Але є у скандаліста риса, яка підкупила Олександра Хацкевича

Хацкевич був задоволений грою Родрігеса / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку екс-наставника київського Динамо Олександра Хацкевича, попри проблеми з дисципліною, зірковий люксембуржець віддавав усі сили у матчах.

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"Я краще працюватиму з такими футболістами, як Родрігес, Мбокані, Женя Хачеріді, Денис Гармаш. Вони можуть бути проблемними в тому плані, що хочуть більше паузу взяти у тренуваннях, сфілонити. Але, виходячи на ігри, вони віддаються повністю. Вони можуть мати проблеми у побуті. Для Мбокані та Родрігеса нічне життя дуже важливе. Але на базу вони приїжджали із задоволенням, хоча я бачив, що вони не виспалися. Вони робили те, що було потрібне на футбольному полі, і давали результат", – сказав Хацкевич в інтерв'ю SportUA LIVE.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Зазначимо, що у скандального вінгера не склалося і у французькому Труа, де він виступає в оренді. У зимове трансферне вікно французький клуб збирався повернути непоправного гульвісу назад до Динамо. Але врешті-решт вирішили, що Родрігес відіграє за Труа до кінця сезону.

Жерсон Родрігес не прижився в Труа / Фото: Колаж: Сьогодні

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У поточному сезоні Родрігес провів три матчі ще у складі Динамо та 12 вже за Труа, в яких забив 1 м'яч та зробив 1 результативну передачу. У лютому цього року люксембуржець на полі ще не з'являвся.

Жерсон Родрігес / Фото: Reuters

А тим часом дівчина скандальної зірки Динамо Жерсона Родрігеса з розмахом розважилася у київських ресторанах. За ніч вона встигла побувати у двох закладах, де залишила у сумі 167 370 гривень.

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