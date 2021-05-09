Для Реала цей матч – фінал Ла Ліги: анонс супербитви в Іспанії

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У чемпіонаті Іспанії час чемпіонських розбірок. Вчора Барселона і Атлетіко зіграли внічию. Сьогодні зіграють Реал і Севілья. Початок о 22:00.
Матч між третьою і четвертою командами чемпіонату Іспанії, який може стати чемпіонським для Реала. У разі перемоги "вершкові" очолять турнірну таблицю Примери, зрівнявшись з Атлетіко за очками, але маючи над ними перевагу особистих зустрічей.
Команда Зідана не програє в чемпіонаті вже п'ятнадцять матчів поспіль і не пропускає в чотирьох останніх, а посеред тижня програла Челсі і вилетіла з Ліги чемпіонів за крок від фіналу. Під кінець сезону їхній лазарет практично спорожнів, там залишається тільки Лукас Васкес.
Севілья також зберігає математичні шанси на чемпіонство, але відстає від лідера на сім очок, зігравши на матч менше. До минулого матчу у них була серія з восьми турів без поразок і п'яти перемог поспіль, але вони несподівано поступилися вдома Атлетіку (0:1). У першому колі андалусійці програли Реалу (0:1). Кадрових втрат у них немає. Але на лавці через дискваліфікацію буде відсутній тренер Хулен Лопетегі. До речі, для нього зустріч із "вершковими" точно принципова, туди його запросили зі збірної Іспанії напередодні мундіалю-2018, але часу проявити себе особливо не дали.
Для Реала цей матч – фінал Ла Ліги, все залежить від них. Однак Севілья представляється командою, здатною виставити перед грандом підніжку. Ймовірно, високої результативності чекати не варто – ТМ 2,5. Проте, очікую складну перемогу мадридців.