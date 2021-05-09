Для Реала цей матч – фінал Ла Ліги: анонс супербитви в Іспанії

Реал вийде на перше місце в чемпіонаті Іспанії, якщо переможе вдома Севілью, яка також зберігає шанси на чемпіонство

Фото: REUTERS/Jon Nazca

У чемпіонаті Іспанії час чемпіонських розбірок. Вчора Барселона і Атлетіко зіграли внічию. Сьогодні зіграють Реал і Севілья. Початок о 22:00.

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Матч між третьою і четвертою командами чемпіонату Іспанії, який може стати чемпіонським для Реала. У разі перемоги "вершкові" очолять турнірну таблицю Примери, зрівнявшись з Атлетіко за очками, але маючи над ними перевагу особистих зустрічей.

Команда Зідана не програє в чемпіонаті вже п'ятнадцять матчів поспіль і не пропускає в чотирьох останніх, а посеред тижня програла Челсі і вилетіла з Ліги чемпіонів за крок від фіналу. Під кінець сезону їхній лазарет практично спорожнів, там залишається тільки Лукас Васкес.

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Севілья також зберігає математичні шанси на чемпіонство, але відстає від лідера на сім очок, зігравши на матч менше. До минулого матчу у них була серія з восьми турів без поразок і п'яти перемог поспіль, але вони несподівано поступилися вдома Атлетіку (0:1). У першому колі андалусійці програли Реалу (0:1). Кадрових втрат у них немає. Але на лавці через дискваліфікацію буде відсутній тренер Хулен Лопетегі. До речі, для нього зустріч із "вершковими" точно принципова, туди його запросили зі збірної Іспанії напередодні мундіалю-2018, але часу проявити себе особливо не дали.

Для Реала цей матч – фінал Ла Ліги, все залежить від них. Однак Севілья представляється командою, здатною виставити перед грандом підніжку. Ймовірно, високої результативності чекати не варто – ТМ 2,5. Проте, очікую складну перемогу мадридців.