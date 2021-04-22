Динамо vs Зоря: аналітики назвали рахунок, з яким завершиться фінал Кубка України

Столичному клубу букмекери пророкують перемогу з мінімальним рахунком над луганцями і здобуття тринадцятого в історії кубкового трофею

Аналітики букмекерських контор назвали фаворита і найбільш ймовірний рахунок фіналу Кубка України, в якому 13 травня в Тернополі зіграють Динамо Мірчі Луческу і Зоря Віктора Скрипника. Киянам пророкують 13-й в їхній історії кубковий трофей.

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На перемогу Динамо в основний час встановлено коефіцієнт 1.85, нічию – 3.90, перемогу Зорі – 3.90. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів за підсумками 90 хвилин така: виграш киян – 50%, нічия – 25%, виграш луганців – 25%.

Що стосується завоювання трофея з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, то Динамо дають 67% на успіх (коефіцієнт 1.42), Зорі – 33% (2.89).

Найбільш вірогідним рахунком з усіх можливих аналітики називають 1:0 на користь Динамо.

Реклама Динамо vs Зоря, Забарний vs Гладкий / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, напередодні в 1/2 фіналу Динамо розгромило в Тернополі Агробізнес 3:0.

Зоря ж у серії пенальті обіграла в гостях Олександрію.

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Зоря ще жодного разу не вигравала Кубок України, Динамо робило це 12 разів.

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