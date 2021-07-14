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Динамо – Сьон: відеотрансляція спарингу киян з дворазовим чемпіоном Швейцарії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
14 липня, 19:10
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Чемпіон України продовжує підготовку до нового сезону. В рамках другого тренувального збору в Швейцарії кияни зустрінуться зі Сьоном. Пряма відеотрансляція матчу доступна на нашому сайті
Динамо готується до нового сезону у Швейцарії
Динамо готується до нового сезону у Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні київське Динамо проведе черговий спаринг на другому тренувальному зборі в Швейцарії. Підопічних Мірчі Луческу чекає поєдинок проти представника швейцарської Суперліги Сьона. Початок матчу – о 19:30.

Сьогоднішній суперник киян двічі ставав чемпіоном Швейцарії і 13 разів вигравав національний Кубок. Правда, в останній раз Сьон завойовував трофей в 2015 році, а минулий сезон завершив на 9-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Швейцарії.

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Склади команд:

  • Динамо: Бойко – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Антюх, Родрігес – Шкурін
  • Сьон: Фаюлу – Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М. Родрігес, Тосетті, Ндоє, Саінтіні, Теллер, Оаро

А трохи раніше захисник Динамо покатав пасербицю Джеджули на вертольоті. 18-річний центрбек київського Динамо і збірної України Ілля Забарний подарував незабутній день своїй коханій Ангеліні перед поверненням до тренувань.

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