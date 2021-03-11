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"Динамо" зібралося покинути Європу: остання гастроль буде в Іспанії

11 березня, 21:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кияни програли вдома "Вільярреалу"

Київське "Динамо" зробило крок на вихід з Ліги Європи. Сьогодні підопічні Мірчі Луческу зазнали поразки на НСК "Олімпійський". ми вели онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – "Вільярреал".

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Щоб пробитися в чвертьфінал Ліги Європи через тиждень в Іспанії має відбутися диво. Киянам потрібно відіграти два м'ячі, які вони пропустили вдома.

Матч почався в хорошому темпі. Команди обмінювалися небезпечними випадами, а відкрити рахунок мав найреальніший шанс Жерсон Родрігес, який не зміг переграти воротаря при виході один на один. Іспанці відповіли голом. Простріл уздовж воріт на дальній штанзі спокійно замкнув Пау Торрес.

Початок другого тайму – і знову гол у наші ворота. На удар головою Морено зреагував Бущан, але Альбіоль був першим на добиванні.

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Потім вже Бущан врятував господарів після удару Трігероса, а м'яч після пострілу Циганкова просвистів поруч зі штангою. Штурм "Динамо" в кінцівці матчу так і не приніс команді бажаного.

Дивіться також: "Динамо" – "Вільярреал": відео голів та небезпечних моментів матчу Ліги Європи

"Динамо" – "Вільярреал" – 0:2
Голи: Пау Торрес (30), Рауль Альбіоль (52)

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"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Сидорчук (Андрієвський, 68), Циганков, Родрігес, Буяльський, Шапаренко (Шепелєв, 68), Бесєдін.

"Вільярреал": Руллі, Пау Торрес (Морі, 46), Фойт, Альбіоль, Педраса, Парехо, Трігерос (Гомес, 85), Капу, Чуквуезе (Хауме, 84), Морено (Баена, 90), Пако Алькасер (Бакка, 63).

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Статистика матчу "Динамо" – "Вільярреал"

Огляд матчу "Динамо" – "Вільярреал"

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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