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"Динамо" знову зіграє з "Барсою", "Шахтар" – з "драконами": жеребкування Юнацької Ліги

27 січня, 14:44

Олена Павлова Олена Павлова

Поєдинки відбудуться вже в березні, а турнір пройде за новим форматом

Сьогодні, 27 січня відбулося жеребкування 1/32 фіналу Юнацької Ліги УЄФА. За її підсумками "Динамо" U-19 зіграє з однолітками з "Барселони", а "Шахтар" – з однолітками з "Порту". У зв'язку з пандемією УЄФА змінив формат Юнацької лігив сезоні-2020/21 років. Турнір проводитиметься за олімпійською системою – матчі на вибування, починаючи зі стадії 1/32 фіналу.

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І "Шахтар", і "Динамо" матчі 1/32 фіналу проведуть в Україні, базова дата поєдинків 2-3 березня. Ця стадія складається всього з одного матчу. Цікаво, що на груповому етапі Ліги чемпіонів в цьому сезоні зустрічалися перші команди "Барселони" і "Динамо", і обидва рази виграли каталонці.

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Українські клуби пройшли по Шляху Ліги чемпіонів – 32 клуби, які грали на груповому етапі Ліги чемпіонів. Шляхом чемпіонів країн пройшли переможці національних юнацьких чемпіонатів з 32 кращих асоціацій рейтингу УЄФА, які не були на Шляху Ліги чемпіонів. На стадіях 1/32 і 1/16 фіналу команди підуть двома різними шляхами, які потім об'єднаються в 1/8 фіналу.

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Нагадаємо, що в попередньому сезоніпереможцем Юнацької ліги УЄФА став мадридський "Реал"під керівництвом легендарного нападника Рауля. Молодь Королівського клубу обіграла своїх однолітків з португальської "Бенфіки" – 3:2.

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