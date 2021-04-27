Динамо претендує на Буффона – джерело

Влітку у Джанлуїджі закінчується контракт з Ювентусом. За даними італійських ЗМІ, кияни готові посперечатися за легендарного воротаря з Аталантою та іншими клубами

Джанлуїджі Буффон / Фото: Reuters

Київське Динамо є одним із претендентів на легендарного італійського воротаря Джанлуїджі Буффона. Про це повідомляє CalcioMercato з посиланням на Tuttosport.

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Контракт 43-річного Буффона з Ювентусом закінчується цього літа. Далі можливі три сценарії: продовження угоди з туринцями, перехід в інший клуб або завершення кар'єри.

В Італії на Буффона претендує Аталанта Руслана Маліновського та Віктора Коваленка.

Також, за даними італійських ЗМІ, інтерес до Джанлуїджі виявляють п'ять клубів за межами Італії – крім Динамо, це Спортинг, Олімпіакос, Айнтрахт і Галатасарай.

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Джанлуїджі Буффон і Ліонель Мессі

До речі, буквально напередодні в інтерв'ю італійським ЗМІ Мірча Луческу згадав, що намагався підписати Буффона, будучи тренером Шахтаря. При цьому румунський коуч киян додав: "Думаю, він нікуди не перейде. Мені здається неможливим підписати його в Динамо".

Прихід нині Буффона, навіть якби Динамо осилило його фінансово, міг би перекрити "кисень" своїм воротарям – Бущану, Нещерету. Та й Бойко, судячи з недавньої серії пенальті в Кубку, ще може бути в порядку.

З іншого боку, з точки зору іміджу – крута угода. Про Динамо заговорив би весь світ.

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Цікаво, що недавно кіпер киян Бущан сфотографувався з Буффоном після матчу Динамо з Ювентусом в Лізі чемпіонів. А потім Джанлуїджі надіслав Георгію відеозвернення: "Ти такий молодий, але вже пройшов великий шлях. Бажаю тобі досягти максимуму. Вірю в тебе. До зустрічі, і удачі тобі від Джіджі".

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