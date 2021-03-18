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"Динамо" не програє: прогноз на Лігу Європи від футбольного коментатора

18 березня, 15:10

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Киянам потрібно відіграти два м'ячі у "Вільярреала"

Київське "Динамо" сьогодні в гостях зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Вільярреал" – "Динамо". У першому матчі виграли іспанці – 2:0.

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"Жовта субмарина" після двох поразок у чемпіонаті від "Атлетіко" і "Валенсії" здобула дві перемоги – над "Динамо" в Києві (2:0) і над "Ейбаром" також в гостях (3:1). Проте, вони залишаються на не престижному сьомому місці Примери. До Іборра і Морено в лазареті приєдналися Пау Торрес і Коклен. Альбіоль, який не грав матч чемпіонату через дискваліфікацію, перевів подих і повернеться до складу.

У домашніх матчах плей-офф у "Вільярреала" переконлива статистика – 11 перемог, 2 нічиї та 4 поразки. Всі чотири поразки приводили до вильоту, в останній раз від "Валенсії" в квітні 2019-го, але командам не з Іспанії "підводники" не програють на своєму полі вже 18 матчів.

"Динамо" після невдачі в Лізі Європи впевнено впоралося з "Зорею" (2:0), зберігши відрив від "Шахтаря" в чемпіонаті в чотири очки. Кияни в Іспанії перемагали лише раз в історії, розгромивши "Барселону" в листопаді 1997-го. Не допоможуть їм знову Бурда, Белуце, Нещерет, Костевич і Вербич.

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Якщо включити режим стриманого оптиміста, думаю, "Динамо" не програє.

Читайте також: "Вільярреал" – "Динамо": де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Дивіться стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо":

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