"Динамо" нагадує "Шахтар" 2015 року": тренер "Вільярреала" готовий до матчу в Києві

Унаї Емері вже перетинався з Мірчею Луческу і бачить його стиль у київській команді

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері розповів, що думає про "Динамо" перед першим матчем 1/8 Ліги Європи, в якому кияни приймуть іспанців 11 березня на НСК "Олімпійський". Раніше "Динамо" і "Шахтарю" призначили особливих суддів в Лізі Європи.

"Наш суперник прийшов з Ліги чемпіонів, перемагав "Брюгге" і "Шахтар". Луческу – тренер з величезним досвідом. В "Динамо" грають молоді футболісти, які добре показують себе в цьому сезоні. У чемпіонаті ми граємо не стабільне, але все проаналізували і сподіваємося поліпшити гру. Наша команда може зіграти 17 матчів без поразок і програти один раз в 28 поєдинках", – цитує Емері "Динамоманія"

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Унаї Емері зі своїми асистентами / Фото: Reuters

Стан команди

"Все в нормальному стані. У деяких гравців пошкодження – у Фернандо Ніньо і Альберто Морено, можливо, хтось із них не полетить до Києва, і буде грати Перес. Нам потрібно підтримувати бойовий настрій і показати гідний футбол.

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Глядачі на трибунах "Олімпійського"

"Уболівальники – це хороший знак. Може, через це невелика перевага буде у "Динамо", але це позитивний момент для обох команд. Ми зустрічаємося з сильним суперником. У них є молодий нападник, хороший воротар і Циганков, який виступає на правому фланзі. Наше завдання – нав'язати супернику наш стиль гри, незважаючи на те, що "Динамо" добре виступає в єврокубках. Буде складний матч".

/ Фото: Getty Images

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Спогади про "Шахтар"

"Луческу викликає велику повагу. Пам'ятаю, як "Севілья" грала з "Шахтарем" (в півфіналі ЛЄ сезону-2015/16 – 2:2, 3:1). Зараз "Динамо" нагадує мені ту команду "гірників". Бачу ідеї Луческу.У киян багато молоді, яка вже виступає у збірній України. Буде важкий матч, але ми підходимо до нього з ентузіазмом. Задіємо наших кращих виконавців. Для нас це буде великий виклик".

Ми також повідомляли, що суперник "Динамо" в Лізі Європи відмовився тренуватися в Києві.

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