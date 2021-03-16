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"Динамо" на "Вільярреал" отримало суддю, з яким тільки перемагало. У "Шахтаря" – досвідчений іспанець

16 березня, 19:11

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українські клуби в повторних матчах 1/8 фіналу ЛЄ зіграють під наглядом досвідчених рефері

Сьогодні УЄФА опублікував склад бригад арбітрів на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дізналися своїх суддів і обидва представники України – "Динамо" і "Шахтар". Нагадаємо, завдання у наших грандів непроста: відіграти "сухі" поразки від "Вільярреала" і "Роми" відповідно.

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В Іспанії рефері матчу динамівців буде 36-річний швед Андреас Екберг. Цікаво, що він двічі обслуговував ігри киян, і обидва рази "біло-блакитні" перемагали: в цьому сезоні обіграли угорський "Ференцварош" (1:0), а в 2017 році взяли верх над швейцарським "Янг Бойз" у відборі до Ліги чемпіонів (3:1). Саме з Екбергом збірна України обіграла Швейцарію в Лізі націй у Львові (2:1), а в 2014 році наша "молодіжка" зіграла внічию в Хорватії – 1:1.

Тим часом, "Рух" і "Олімпік" атакують главу футбольних суддів України Лучано Лучі.

А "Шахтар" в Києві прийме "Рому" при суддівстві 44-річного іспанця Антоніо Матеу Лаосу. З цим рефері "гірники" в 2019 році в Лізі чемпіонів розійшлися миром із загребським "Динамо" (2:2), в Лізі Європи програли німецькому "Айнтрахту" (1:4), а в 2016-м перемогли в Бельгії "Андерлехт" (1:0). Збірна України з Антоніо в полі розгромила у Львові сербів у відборі на Євро-2020 – 5:0.

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Нагадаємо, як "Динамо" поступилося "Вільярреалу" на своєму полі:

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