Динамо Луческу vs Динамо Реброва: ексгравець киян сказав, яка команда сильніша

Колишній півзахисник киян Сергій Рибалка заявив, що в його часи Динамо було сильніше, ніж зараз

Мірча Луческу і Сергій Ребров / Фото: Анатолiй Бойко, Сегодня|Спорт

31-річний Сергій Рибалка, який нині виступає за Олександрію, віддав належне Мірче Луческу, але вважає, що за Сергія Реброва Динамо було сильнішим.

Мова про сезони 2014/15 і 2015/16, коли Динамо з Рибалкою в складі ставало чемпіоном України.

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"Те, що Луческу зробив з киянами за короткий проміжок часу, свідчить про те, що це дуже великий тренер високої кваліфікації. Динамо Реброва і Динамо Луческу? Напевно, наша команда була сильнішою. Зараз у киян грає 9-10 українців. Тоді було 4-5. У захисті були Хачеріді, Віда, Драгович. Ленс – класний гравець. Мені здається, що наше Динамо було сильнішим", – наводить слова Рибалки ПРОФУТБОЛ Digital.

Сергій Ребров / Фото: AFP

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що нині Ребров очолює команду Аль-Айн і двічі поспіль визнається найкращим тренером місяця в чемпіонаті ОАЕ.

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Саме Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.