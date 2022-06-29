Динамо – Лозанна Спорт: пряма трансляція матчу (відео)

Київські динамівці зіграють 29 червня товариський поєдинок із семиразовим чемпіоном Швейцарії

Рік назад команди не визначили переможця - 1:1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у рамках благодійного турне Match for Peace! Stop the War! київське Динамо зіграє товариський матч зі швейцарським клубом Лозанна Спорт. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Раніше кияни зіграли у нічию з Івердоном.

ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ЛОЗАННА СПОРТ – ДИНАМО

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Крім того, матч можна подивитися на телеканалах "2+2" та "Динамо Київ TV".

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Клуб Лозанна Спорт засновано 1896 року.

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Чемпіон Швейцарії (7): 1912/13, 1931/32, 1934/35, 1935/36, 1943/44, 1950/51, 1964/65.

Володар Кубка Швейцарії (9): 1934/35, 1938/39, 1943/44, 1949/50, 1961/62, 1963/64, 1980/81, 1997/98, 1998/99.

Минулий сезон команда завершила на десятому місці у швейцарській Суперлізі.

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Команди не зустрічалися між собою на офіційному рівні, натомість провели спаринг на тренувальному зборі минулого року, готуючись до сезону. Тоді товариська зустріч завершилася з рахунком – 1:1.