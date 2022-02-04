Динамо – Левські: пряма відеотрансляція товариського матчу

Матч Динамо – Левські розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна у програвачі нижче.
Стартовий склад Динамо: Бущан, Кендзера, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Вітіньо, Антюх, Шкурін
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Це буде третій спаринг на другому тренувальному зборі для "Динамо". Як кияни грали в Туреччині раніше:
Натомість кияни продовжують чистити склад. Після успішної продажі Віталія Миколенко в Евертон динамівці провернули кілька дрібніших угод. Головні зимові трансфери Динамо:
- Владислав Супряга орендований Сампдорією
- Богдан Лєднєв орендований Фехерваром
- Артем Шабанов проданий у Фехерваром
- Ерік Рамірес орендований Спортінгом із Хіхона
- Євген Смирний, Данило Скорко та Юрій Тлумак продані в Зорю