Динамо – Левські: пряма відеотрансляція товариського матчу

Сьогодні київське Динамо проведе черговий товариський поєдинок у рамках підготовки до другої частини сезону. Суперником киян стане болгарський клуб Левські

Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Левські розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна у програвачі нижче.

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Стартовий склад Динамо: Бущан, Кендзера, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Вітіньо, Антюх, Шкурін

Це буде третій спаринг на другому тренувальному зборі для "Динамо". Як кияни грали в Туреччині раніше:

Натомість кияни продовжують чистити склад. Після успішної продажі Віталія Миколенко в Евертон динамівці провернули кілька дрібніших угод. Головні зимові трансфери Динамо: