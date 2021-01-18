"Динамо" – "Легія": пряма трансляція товариського матчу

Сьогодні київське "Динамо" проведе перший контрольний матч на зборах в ОАЕ. Суперник – "Легія" з "Варшави. Початок поєдинку о 15:00.

"Динамо" – "Легія": пряма трансляція

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У польській Екстракласі відбулося 14 турів, за підсумками яких "Легія" очолює турнірну таблицю, набравши 29 очок (9 перемог, 2 нічиї, 3 поразки, різниця м'ячів 23:15).

Єврокубкова кампанія сезону 2020/21 для "Легії" вже завершена. Поляки стартували з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому був подоланий північноірландський "Лінфілд" (1:0). У наступному раунді кваліфікації вони в додатковий час поступилися кіпрській "Омонії" (0:2) і перейшли в Лігу Європи. Однак не змогли завоювати місце в груповому етапі і цього турніру. Спочатку "Легія" пройшла "Дріту" з Косово (2:0), але вибула в раунді плей-офф, програвши "Карабаху" (0:3).

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Історія протистоянь

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"Динамо" і "Легія" на офіційному рівні не зустрічалися, але провели між собою чотири контрольні гри:

26.01.2009. "Динамо" – "Легія" – 1:4

08.02.2014. "Динамо" – "Легія" – 0:1

03.07.2015. "Динамо" – "Легія" – 0:0

19.01.2020. "Динамо" – "Легія" – 1:1

Раніше ми повідомляли, що другий товариський матч "Динамо" під питанням. Справа в тому, що солігорський "Шахтар" можуть не випустити з Білорусі.

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