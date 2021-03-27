"Динамо" (Київ) – "Динамо" (Бухарест): відеотрансляція товариського матчу

Сьогодні в Європі проходять матчі національних збірних. Київське "Динамо" вирішило скористатися паузою в чемпіонаті країни і провести її з користю. Як ми писали, в Києві пройде незвичайний матч двох "Динамо". Українська команда зіграє товариську зустріч з бухарестським "Динамо", щоб підтримати румунський клуб.

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Природно, колективи можуть розраховувати тільки на футболістів, які не задіяні в збірних. Гра пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 17:00. Дивіться пряму відеотрансляцію поєдинку.

На жаль, поєдинок пройде без глядачів на трибунах. Тим часом господарі з перших хвилин виставили наступних гравців.

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Нещодавно Луческу знайшов для "Динамо" постачальника талантів в Румунії.

Румунська команда займає 14-те місце серед 16 клубів вищого дивізіону, в 28 турах набравши 27 очок. Український же гранд лідирує у вітчизняній Прем'єр-лізі, випереджаючи "Шахтар" на сім очок за сім турів до фінішу.

Раніше фанати "Динамо" (Бухарест) звернулися до ультрас "Динамо" (Київ): "Цінуйте Луческу або віддайте його нам!"

Дивіться, як "біло-блакитні" поступилися "Вільярреалу" минулого тижня:

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