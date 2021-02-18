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"Динамо" – "Брюгге": вогняна аудіотрансляція матчу Ліги Європи

18 лютого, 16:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Трансляція матчу "Динамо" – "Брюгге" з живими коментарями

Сьогодні київське "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Брюгге" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок пройде в НСК "Олімпійський" в Києві і розпочнеться о 17:00. Онлайн матчу "Динамо" – "Брюгге" вже доступний на нашому сайті, також матч можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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Крім цього, ми проведемо аудіотрансляцію поєдинку "Динамо" – "Брюгге" на нашому YouTube-каналі.

Букмекери не бачать фаворита у матчі, оцінюючи шанси команд абсолютно однаково. Як на перемогу киян, так і на перемогу бельгійського клубу встановлений коефіцієнт 2.75, на нічию – 3.20. А ось що стосується виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи, то аналітики віддають перевагу "Брюгге" – 1.57 проти 2.41.

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Відмітимо, що "Брюгге" приїхав до Києва без головного тренера Філіпа Клеманаі його помічників. У всіх – коронавірус. Також через COVID-19 бельгійцям не допоможуть троє гравців – Ханс Ванаку, Матей Мітровіч і Стефано Денсвіл. Крім того, через дискваліфікацію за "Брюгге" не зіграє українець Соболь.

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"Динамо" і "Брюгге" зустрічалися в третьому відбірковому раунді минулої Ліги чемпіонів. Бельгійці перемогли із загальним рахунком 4:3, а кияни вилетіли в Лігу Європи і попрощалися з Олександром Хацкевичем.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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онлайн Ліга Європи Динамо Київ Брюгге

Джерело: Сегодня|Спорт

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