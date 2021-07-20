Динамо – Атлетик: пряма відеотрансляція матчу

Слідкуйте в онлайн-режимі за контрольним поєдинком команди Мірчі Луческу проти фіналіста Кубка Іспанії на зборі в Швейцарії

Форвард Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У вівторок, 20 липня, київське Динамо грає спаринг з найгучнішим суперником за час міжсезоння. У Швейцарії команда Мірчі Луческу зустрічається з клубом Атлетік з Більбао – чинним фіналістом Кубка Іспанії і 8-разовим чемпіоном своєї країни. Початок поєдинку – о 16:00 за київським часом. До вашої уваги – пряма відеотрансляція матчу.

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ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО – АТЛЕТІК

Попередні спаринги Динамо

18.07 Етуаль – 2:0

17.07 Ніцца – 1:2

15.07 Евіан – 3:0

14.07 Сьон – 2:0

10.07 Серветт – 1:1

07.07 Люцерн – 3:3

05.07 Дівоні – 5:0

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03.07 Лозанна – 1:1

01.07 Базель – 4:4

Раніше ми писали, що Динамо знайшло травмованому Бєсєдіну заміну в Словаччині за два мільйони євро. Гравцем київського клубу стане венесуельський нападник команди ДАК Ерік Рамірес – для укладення контракту йому залишилося пройти медогляд.

Дивіться, як Динамо днями обіграло Етуаль 2:0