Дикунство з Іспанії! Вболівальники вибігли на поле бити футболістів

Зустріч третього каталонського дивізіону між Бон Пастором і УД Кармело завершилася масовою бійкою за участю уболівальників.

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За дві хвилини до кінця матчу на полі сталася сутичка між футболістами. Арбітр зустрічі прийняв рішення вилучити одного з гравців, після чого на полі з'явилися вболівальники, які влаштували бійку з футболістами.

ESTO NO ES FÚTBOL pic.twitter.com/ZEzR2YILmT - CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) April 10, 2021

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Раніше ми розповідали, як екскапітан збірної Росії з футболу побив суддю прямо на полі. Роман Широков, якого називають одним з головних п'яниць у футболі, включив режим Майка Тайсона.

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