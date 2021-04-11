Дикунство з Іспанії! Вболівальники вибігли на поле бити футболістів

Зустріч третього каталонського дивізіону між Бон Пастором і УД Кармело завершилася масовою бійкою за участю уболівальників.
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За дві хвилини до кінця матчу на полі сталася сутичка між футболістами. Арбітр зустрічі прийняв рішення вилучити одного з гравців, після чого на полі з'явилися вболівальники, які влаштували бійку з футболістами.
ESTO NO ES FÚTBOL pic.twitter.com/ZEzR2YILmT- CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) April 10, 2021
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Раніше ми розповідали, як екскапітан збірної Росії з футболу побив суддю прямо на полі. Роман Широков, якого називають одним з головних п'яниць у футболі, включив режим Майка Тайсона.
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