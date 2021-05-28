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"Діагноз мене шокував": легендарний футболіст призупинив кар'єру

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 травня, 09:09
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Лікарі діагностували Мирославу Клозе два тромбу в нозі. Знаменитому нападаючому заборонено бігати і грати в футбол, а в таких умовах він не хоче починати тренерську кар'єру
Мірослав Клозе не зміг увійти в тренерський штаб збірної Німеччини
Мірослав Клозе не зміг увійти в тренерський штаб збірної Німеччини / Фото: AFP

Знаменитий німецький нападник Мирослав Клозе змушений тимчасово зупинити кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Ексфорвард Баварії міг увійти до тренерського штабу Ханс-Дітера Фліка в збірній Німеччини, але несподівано отримав невтішний діагноз від лікарів.

"Близько трьох тижнів тому у мене раптово виник сильний біль в нозі. Я пішов до лікарів, тому що біль посилювався. Спочатку думав, що це защемлення нерва або щось подібне. Діагноз мене шокував, у мене виявили два тромби в нозі.

Мені відразу ж призначили ліки і прописали спеціальні панчохи, які тепер потрібно носити цілодобово. Лікарі наполягли на тому, що з цією ситуацією не можна жартувати. Мені прописали практично повний спокій. Я не можу бігати, не можу плавати, не можу грати в футбол", – розповів Клозе в інтерв'ю Kicker, якого цитує Championat.

Клозе зізнався, що не хоче працювати тренером і просто стояти на брівці. Проте, він сподівається розібратися зі своїми проблемами і повернутися до тренерської роботи пізніше.

Дивіться, як грає збірна Німеччини:

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