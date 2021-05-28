"Діагноз мене шокував": легендарний футболіст призупинив кар'єру

Знаменитий німецький нападник Мирослав Клозе змушений тимчасово зупинити кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Ексфорвард Баварії міг увійти до тренерського штабу Ханс-Дітера Фліка в збірній Німеччини, але несподівано отримав невтішний діагноз від лікарів.

"Близько трьох тижнів тому у мене раптово виник сильний біль в нозі. Я пішов до лікарів, тому що біль посилювався. Спочатку думав, що це защемлення нерва або щось подібне. Діагноз мене шокував, у мене виявили два тромби в нозі.

Мені відразу ж призначили ліки і прописали спеціальні панчохи, які тепер потрібно носити цілодобово. Лікарі наполягли на тому, що з цією ситуацією не можна жартувати. Мені прописали практично повний спокій. Я не можу бігати, не можу плавати, не можу грати в футбол", – розповів Клозе в інтерв'ю Kicker, якого цитує Championat.