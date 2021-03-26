Дівчина футболіста зізналася в любові до секс-іграшок і пообіцяла інтимне відео

Дівчина іспанського футболіста Хесе Родрігеса, який виступає зараз за "Лас-Пальмас", розповіла про інтимні уподобання пари. Аура Руїс зізналася, що любить різні секс-іграшки і обіцяє випустити інтимне відео з коханим.
"У мене їх дуже багато, фанатыю від цього! Використовую їх у відношеннях з партнером. Є такі, про яких він навіть не знав", – зізналася Аура в інтерв'ю Mtmad.
Хесе є вихованцем мадридського "Реала", також встиг пограти в "Парі Сен-Жермен", "Сток Сіті", "Бетісі", "Спортингу". Футболіст ставав чемпіоном Франції, двічі перемагав в Лізі чемпіонів, по разу вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.
Яскраві фото аури Руїс в Instagram:
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