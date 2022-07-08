Дівчина динамівця у крихітному бікіні взяла до рук пістолет (фото)

Альвіна Царенко, дівчина Беньяміна Вербича, згадала дитинство та погралася водяним пістолетом біля басейну

Альвіна влаштувала собі дитячий відпочинок біля басейну / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська модель Альвіна Царенка, яка у серпні подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, влаштувала гарячу фотосесію на відпочинку.

Альвіна засмагала біля басейну у крихітному бікіні, а потім вирішила погратися водяним пістолетом.

"Мені 5 років", – підписала знімок у Instagram Альвіна.

Нагадаємо, Альвіна Царенко відома як модель Playboy. Тому більшість її знімків на межі.

Раніше ми писали, що Беньямін Вербич повернувся до Динамо. Весняну частину минулого сезону Вербич провів у чемпіонаті Польщі, де захищав кольори варшавської Легії.

За час перебування у команді словенський півзахисник зіграв вісім матчів, але результативними діями не відзначився.

Раніше з Динамо він становився чемпіоном України в 2021 році.