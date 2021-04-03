Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Дівчина кинула порно заради футболу. Тепер переповнені стадіони забезпечені

3 квітня, 11:57

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Мадлен Райт торгувала своїми інтимними фото і відео

Мадлен Райт повертається в футбол. Дівчина найняла персонального тренера і почала тренування. До цього вона продавала інтимні фото і відео.

Реклама

На початку цього року Райт вигнали з клубу Чарльтон Атлетік після відео в соцмережах, де вона пила шампанське за кермом, а потім вдихала звеселяючий газ.

Залишившись без роботи Мадлен вирішила заробляти собі на життя продажем інтимних фото і відео. Підписка на її розсилку коштує 33 долари на місяць.

Реклама

Тепер Райт оголосила, що вирішила продовжити кар'єру у футболі і знайти собі новий клуб. І почала тренування.

"В останні дні, коли я тренувалася, я відчувала змішані емоції. З одного боку це була радість від повернення, з іншого – розчарування через те, що я вже не така спритна і різка, якою була раніше. Це непростий період" , – написала Райт в соцмережах.

Реклама

Читайте також:

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

жіночий футбол футболістка
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та інші
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та іншіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти