Дівчина кинула порно заради футболу. Тепер переповнені стадіони забезпечені

Мадлен Райт повертається в футбол. Дівчина найняла персонального тренера і почала тренування. До цього вона продавала інтимні фото і відео.

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На початку цього року Райт вигнали з клубу Чарльтон Атлетік після відео в соцмережах, де вона пила шампанське за кермом, а потім вдихала звеселяючий газ.

Залишившись без роботи Мадлен вирішила заробляти собі на життя продажем інтимних фото і відео. Підписка на її розсилку коштує 33 долари на місяць.

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Тепер Райт оголосила, що вирішила продовжити кар'єру у футболі і знайти собі новий клуб. І почала тренування.

"В останні дні, коли я тренувалася, я відчувала змішані емоції. З одного боку це була радість від повернення, з іншого – розчарування через те, що я вже не така спритна і різка, якою була раніше. Це непростий період" , – написала Райт в соцмережах.

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