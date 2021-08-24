Дівчат з плоскими грудьми можна переплутати з чоловіками. Гучний скандал у футболі

Гучний скандал спалахнув у футбольній Танзанії. А все через висловлювання президента країни Самії Сулуху.

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Під час прийому чоловічої молодіжної збірної країни Сулуху грубо висловилась про жіночу команду.

"Якщо ми запросимо їх в цей зал і поставимо в ряд, то тих, у кого з них пласкі груди, ви можете переплутати з чоловіками. Мабуть, сімейне життя для них лише мрія. Я знаю, що в команді є заміжні дівчата, але деякі з них, напевно, ніколи не вийдуть заміж", – наводить слова глави держави BBC.