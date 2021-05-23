Діти Ярмоленка прийшли на стадіон, але тата на полі не побачили

Матч, в якому Вест Гем обіграв Саутгемптон і оформив путівку до Ліги Європи, Андрій провів на лавці запасних. Але дітям зірки на трибунах, схоже, було не до нудьги

Андрій Ярмоленко і його сини / Фото: Instagram

Андрій Ярмоленко так і не вийшов на поле в останньому матчі клубного сезону, в якому його Вест Гем розгромив у Лондоні Саутгемптон 3:0 і, посівши шосте місце в АПЛ, оформив путівку до Ліги Європи. Всю гру українець просидів у запасі.

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Утім, це, схоже, не надто засмутило групу підтримки Андрія, яка була у нього в цьому поєдинку на трибунах "Лондон-Стедіум".

З недавніх пір в Англії дозволили вболівальникам відвідувати футбольні матчі. І повболівати за Андрія на арену прийшли його сини – 5-річний Данило і найстарший Іван, якому напередодні виповнилося 8 років.

Хлопці сфотографувалися з талісманом "Вест Гема" – "Головою-молотком", посміхаючись у всі зуби. При цьому на руці і Дані була закручена надувна палиця-меч кольорів українського прапора, а на щоці намальований талісман "Вест Гема" – схрещені молоточки.

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Відзначимо, що після завершення чемпіонату Англії Андрій Ярмоленко має приєднається до збірної України, яка в Харкові готується до фінальної частини Євро.

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