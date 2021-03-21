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"Діти не бачать батька. Що це за життя?" Дружина зіркового футболіста лютує через ковідні обмеження

21 березня, 17:32

Олег Люлька Олег Люлька

Своєю злостю поділилася дружина захисника "Ювентуса" Леонардо Бонуччі

Мартіна Маккарі, дружина знаменитого захисника "Ювентуса" Леонардо Бонуччі, висловила гнівне невдоволення в зв'язку з обмеженнями, запровадженими в Італії через пандемію коронавірусної інфекції. Раніше у красуні-моделі був діагностований COVID-19.

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"У мене було кілька поганих днів, можливо, три, але зі звичайним лікуванням мені стало значно краще. Я злюся, тому що вони змушують нас жити г#####им життям. Я не знаю, коли мої сини знову побачать свого батька. Думаю, час прокинутися і виправити ситуацію – особливо щодо тих, кому пощастило ще менше, ніж нам. Той факт, що батько мусить триматися подалі від своїх дітей і дружини, щоб уникнути можливого зараження, створює велику кількість проблем", – наводить слова Мартіни Маккарі Football Italia

Леонардо Бонуччі і його родина

Леонардо Бонуччі і його родина / Фото: Instagram

33-річний Леонардо Бонуччі – срібний призер чемпіонату Європи-2012 і 9-разовий чемпіон Італії (одного разу виграв його з "Інтером" і вісім – з "Ювентусом").

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У шлюбі зі своєю давньою подругою Мартіною Маккарі Леонардо Бонуччі – 10 років. У пари є троє дітей – Лоренцо (8 років), Маттео (6 років) і Матильда (2 рочки).

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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