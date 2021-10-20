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Демарш Європи! Дюжина збірних виходить з ФІФА через чемпіонат світу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 13:54
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З 2026 року ФІФА хоче проводити чемпіонати світу кожні два роки, але проти виступають провідні ліги Європи через насичений календар
Зате фанати будуть задоволені
Зате фанати будуть задоволені / Фото: AFP

Міжнародна федерація футболу розіслала план-календар всім федераціям. Де вказала, що з 2026 року чемпіонати світу проходитимуть раз на два роки.

Реакція не забарилася. Мінімум 12 національних футбольних асоціацій Європи повідомили УЄФА про намір вийти зі складу ФІФА. Вони не хочуть брати участь кожні два роки в мундіалях.

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Можливий вихід з ФІФА не вплине на участь клубів і національних команд в турнірах під егідою УЄФА.

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З 1930 року чемпіонат світу проводиться кожні чотири роки, за винятком 1942 і 1946 років через Другу світову війну. Наступні турніри відбудуться в Катарі (взимку 2022 року), а також в Канаді, Мексиці і США (2026).

"Нові, оновлені або розширені змагання з клубного і національного футболу як на континентальному, так і на глобальному рівні не є розв'язанням поточних проблем гри в і без того перевантаженому календарі", – йдеться в заяві Ради Європейських ліг.

Нагадаємо, раніше проти ЧС кожні два роки виступав і голова УЄФА Александер Чеферін. Чиновник вважає, що проведення світової першості кожні два роки послабить авторитетність турніру.

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