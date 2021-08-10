Де Дзербі зробив лише одну заміну – стартовий склад Шахтаря на матч з Генком

Травмованого Соломона замінив Алан Патрік – це єдина зміна в основі донеччан в порівнянні з першим матчем

Шахтар готовий до битви з Генком на НСК Олімпійський / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Трохи більше ніж через годину в Києві стартує поєдинок між Шахтарем та Генком. Матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться на НСК Олімпійський. Початок – о 20:30.

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Тим часом наставники обох команд назвали стартові склади на очну зустріч в Києві. У порівнянні з першим поєдинком Де Дзербі зробив лише одну заміну, і то – вимушену. Місце травмованого Соломона зайняв Алан Патрік.

ШАХТАР: Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік – Тете, Траоре, Педріньо.

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ГЕНК: Вандервордт – Муньос, Куеста, Лукумі, Артеага – Хейнен, Торстведт, Грошовскі – Бонгонда, Онуачу, Дзюня.

Матч Шахтар – Генк в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 20:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі становить 1.86. На нічию виставлений коефіцієнт 3.95, на перемогу гостей – 4.05.

Більш того, букмекери не сумніваються, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 1.14. Нагадаємо, що в першому поєдинку, який пройшов тиждень тому в Бельгії, Шахтар тріумфував з рахунком 2:1.