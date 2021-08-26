Де Дзербі розібрав суперників Шахтаря по Лізі чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Для нього це буде дебютний виступ в турнірі

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар в групі Ліги чемпіонів зустрінеться з Інтером, Реалом і Шерифом, який тренує українець Юрій Вернидуб.

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Роберто Де Дзербі для сайту Шахтаря проаналізував кожну команду окремо:

Інтер: Сильна команда з сильними футболістами. Вони поміняли тренера. Тактично він, можна сказати, грає практично так само, як і попередній наставник.

Інтер втратив Лукаку і Хакімі, але підписав Джеко, Хакана Чалханоглу, Корреа, тому я вважаю, що у них дуже сильна команда.

Реал: Насправді в останні роки Барселона в Іспанії стала краще, ніж Реал. Але ми досі можемо вважати, що мадридський Реал – одна з кращих, найсильніших команд в Європі.

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Вони дуже добре виступають, у них сильні футболісти. Будемо грати, подивимося, як буде на полі, побачимо наш рівень.

Шериф: Ми дуже поважаємо Шериф – вони виграли 3:0 у загребського Динамо. Ми поважаємо всі команди, які виступають в Лізі чемпіонів.

Насправді в минулому сезоні ми бачили, що Інтер, коли почався груповий етап, можливо, підійшов з іншими очікуваннями, але в підсумку закінчив на четвертому місці. У Лізі чемпіонів потрібно завжди поважати всіх і думати про кожен матч.

Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати. Точний розклад з'явиться трохи пізніше:

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня

Нагадаємо, Шахтар пробився в груповий етап через кваліфікаційні матчі. Спочатку "гірники" здолали бельгійський Генк, а потім виявилися сильнішими за французький Монако.