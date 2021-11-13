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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Навіть коментувати це не хочу": Миколенко потрібний Дженоа, але мовчить

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
13 листопада, 17:44
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Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко озвучив трансферну мету клубу. Однією із пріоритетних фігур є захисник Динамо Віталій Миколенко
Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка
Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

Гравець біло-синіх відреагував на інформацію про інтерес Дженоа.

Як ми писали раніше, Дженоа хоче купити Віталія Миколенка та орендувати Олександра Зінченка.

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"Навіть коментувати це не хочу, оскільки нема чого говорити", – цитує Миколенка Footboom.

Раніше була інформація, що Динамо хоче отримати за свого вихованця 20 мільйонів євро. Зазначимо, що transfermarkt.com оцінює 22-річного українця у 17 мільйонів євро.

Дженоа нині не готова витрачати таку суму. У клубі розраховують орендувати футболіста із обов'язковим правом викупу за меншу суму.

У поточному сезоні УПЛ Миколенко у складі Динамо провів 11 матчів і зробив 3 результативні передачі.

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