Дають солідну суму. Найкращий бомбардир УПЛ може продовжити кар'єру в Серії А

Герой Євро-2020 Артем Довбик найближчим часом може переїхати на Апенніни. Його клуб Дніпро-1 отримав офіційну пропозицію

Торіно мріє купити Довбика / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1", Колаж: Сьогодні

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик нині допомагає київському Динамо у благодійному турне Європою. Бомбардир вирішив підтримувати форму у складі "біло-синіх" напередодні від'їзду до збірної України.

Але вже у літнє трансферне вікно результативний нападник може поповнити компанію українських легіонерів у Серії А. Футбольний клуб Дніпро-1 незабаром отримає офіційну пропозицію від італійського Торіно. Про це повідомляє спортивний журналіст Ігор Циганик.

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"За Довбиком, як і раніше, слідкує Торіно. Дніпро-1 отримає пропозицію близько 15 мільйонів євро. Далі думатимуть, відпускатимуть Довбика чи ні. Все залежатиме від ситуації в країні", – сказав журналіст в ефірі Циганик LIVE.

Дніпро-1 – Олександрія – 3:1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Зазначимо, що Довбик є найкращим бомбардиром перерваного сезону УПЛ, забивши 14 голів у 17 матчах. Також на рахунку форварда вже шість матчів за збірну та 2 голи. Один із них Артем забив у 1/8 фіналу Євро-2020 шведам, дозволивши нашій команді пройти далі.

Довбик вивів Україну до чвертьфіналу / Фото: Getty Images

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Також додамо, що у Сампдорії зараз грає колишній одноклубник Довбика Владислав Супряга. Щоправда в Італії талановитий форвард поки що ніяк не може себе проявити. Владиславу важко сконцентруватися на футболі, коли його близькі родичі захищають Одесу від російських загарбників.