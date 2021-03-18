Без "Шахтаря" і "Динамо": всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи

Закінчилися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. За підсумками сьогоднішніх матчів з єврокубками попрощалися представники України донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

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Всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи:

"Арсенал" (Англія)

"Динамо" Загреб (Хорватія)

"Гранада" (Іспанія)

Рома (Італія)

"Вільярреал" (Іспанія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Славія" Прага (Чехія)

"Аякс" (Нідерланди)

Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться 19 березня в штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні. Відразу ж визначаться півфінальні пари, а також номінальний господар фіналу, який відбудеться 26 травня в Гданську.

Матчі чвертьфіналу відбудуться 8 і 15 квітня, а півфінальні – 29 квітня і 6 травня.

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