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Без "Шахтаря" і "Динамо": всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи

18 березня, 23:55

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

19 березня визначаться пари 1/4 і 1/2 фіналу

Закінчилися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. За підсумками сьогоднішніх матчів з єврокубками попрощалися представники України донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

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Всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи:

  • "Арсенал" (Англія)
  • "Динамо" Загреб (Хорватія)
  • "Гранада" (Іспанія)
  • Рома (Італія)
  • "Вільярреал" (Іспанія)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • "Славія" Прага (Чехія)
  • "Аякс" (Нідерланди)

Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться 19 березня в штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні. Відразу ж визначаться півфінальні пари, а також номінальний господар фіналу, який відбудеться 26 травня в Гданську.

Матчі чвертьфіналу відбудуться 8 і 15 квітня, а півфінальні – 29 квітня і 6 травня.

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Ліга Європи

Джерело: Сегодня|Спорт

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