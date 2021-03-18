Без "Шахтаря" і "Динамо": всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи

Закінчилися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. За підсумками сьогоднішніх матчів з єврокубками попрощалися представники України донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
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Всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи:
- "Арсенал" (Англія)
- "Динамо" Загреб (Хорватія)
- "Гранада" (Іспанія)
- Рома (Італія)
- "Вільярреал" (Іспанія)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Славія" Прага (Чехія)
- "Аякс" (Нідерланди)
Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться 19 березня в штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні. Відразу ж визначаться півфінальні пари, а також номінальний господар фіналу, який відбудеться 26 травня в Гданську.
Матчі чвертьфіналу відбудуться 8 і 15 квітня, а півфінальні – 29 квітня і 6 травня.
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