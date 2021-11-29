"Дамо Мессі кімнату з бабусею": у Рівному готові прийняти легенду

Юрій Вірт розповів про те, скільки зможе отримувати аргентинський нападник у Вересі та поділився кумедною ситуацією про антиваксерів команди

Футбольний клуб Верес та Леонель Мессі

Головний тренер Вереса в ефірі каналу "ОТДУШИВДУШУ" розповів про те, як може піднятися рівень команди, якщо Ліонель Мессі перейде до їхнього клубу.

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"Зрозуміло, що такі топові футболісти, звичайно, допоможуть. Тут рівень значно менший".

За кадром пролунала фраза про те, що такому гравцеві буде потрібна велика підтримка, на що Вірт відповів:

"Підтримуватимемо з усіх боків".

Що стосується оплати старань відомого футболіста, то у Вересі він зможе отримати не дуже привабливу для себе винагороду:

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"50 тисяч гривень – це середня. Ну 2 тисячі доларів візьмемо – це середня зарплата. Зрозуміло, Дніпро рівень тримає, Ворскла рівень тримає, Зоря. Я думаю, що там набагато більше, думаю, що 10 тисяч доларів там зарплата. А всі інші, я думаю, що менше, 150-100 тисяч, у когось 50 тисяч. Якщо брати нашу команду, то на сьогоднішній день – це найменший бюджет Прем'єр-ліги", – зазначив Юрій Вірт.

Навряд аргентинський футболіст захоче проміняти свій 41 мільйон доларів на 2 тисячі. Однак, ведучі каналу "ОТДУШИВДУШУ" не втрачали ентузіазму і продовжили розпитувати тренера про те, на що готовий піти футбольний клуб заради такого гравця, як Мессі:

"Дамо найкращу кімнату. З бабусею на базі поселимо", – жартома відповів Вірт.

Також тренер поділився своїм ставленням до вакцинації:

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"Антиваксерів можна зрозуміти. Кожній людині своє. Я зробив два щеплення, взагалі питань немає. Весь світ робить щеплення, дивишся, там 50% зробила країна, там 70 відсотків зробили вакцину".

На запитання, чи всі члени Вереса прищепилися від коронавірусу, Юрій Вірт відповів таке:

"Сказали всім зробити. Хтось почав, давайте не Модерну, давайте щось інше. Один не хотів. Не будемо прізвище називати. Він взагалі не хотів вакцинуватися – його трясло через слово вакцина. Але зробив. Як тільки зробив щеплення, йому одразу психологічно стало не так, бачу – зблід. Виявилось увечері майже швидку викликали, його там кидало так... Але добре, що все пройшло нормально.

Це наслухалися, що комусь погано, десь хтось помер. Це психологія. Хтось про це не думав – зробив і забув".

Нагадаємо, що у неділю матч 16-го туру української Прем'єр-ліги завершився домашньою перемогою. Колоса над Вересом з рахунком – 1:0.