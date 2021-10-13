Так, не виграли. Але безпрограшну серію продовжили! Сидорчук знайшов позитив у матчі з Боснією

Півзахисник збірної України розчарований результатом поєдинку з Боснією і Герцеговиною. У той же час є і приємні моменти непростого матчу у Львові

Сергій Сидорчук в інтерв'ю каналу Футбол, подякував фанатам за підтримку під час матчу з боснійцями і нагадав про 20-матчеву серію збірної України.

Читайте також: Петраков вистрілив собі в ногу: гаряче відлуння матчу Україна – Боснія

Реклама

"Хотів би сказати величезне спасибі львівським уболівальникам. Тут завжди приємно грати. Шкода, що не виграли, але наша безпрограшна серія у Львові триває. Мені більше нема чого сказати", – сказав Сидорчук в ефірі каналу Футбол.

Українці першими відкрили рахунок в матчі против Боснії / Фото: REUTERS

Сам Сергій Сидорчук з'явився на полі на 72-й хвилині матчу Україна – Боснія (1:1), замінивши Миколу Шапаренка. І буквально за п'ять хвилин боснійці, зусиллями центрального захисника Ахмедходжіча, зрівняли рахунок.

Україна втратила перемогу над Боснією – 1:1 / Фото: Getty Images

Реклама

Олександр Петраков мотивував заміну плеймейкера на опорника, відсутністю креативних футболістів на лавці запасних. Футбольні експерти відразу ж пригадали Петракову невиклик найкращого асистента Серії А Руслана Малиновського.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Відзначимо, що матч з Боснією став ювілейним, 20-м, для збірної України, проведеним у Львові. Місто залишається фартовим для нашої збірної. У 17 матчах "жовто-сині" перемагали, ще тричі розходилися з суперниками миром.

Реклама

Нагадаємо, що після матчу у Львові збірна України втрималася на другому місці групи D, маючи в своєму активі 9 очок після семи зіграних поєдинків. Тепер нашій команді потрібно обов'язково перемагати на виїзді Боснію і сподіватися на сприятливі результати конкурентів – Фінляндії та Боснії.

Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи.