Циганков повертається: склади на матч "Динамо" – "Вільярреал"

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" і іспанського "Вільярреала" на матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок пройде сьогодні в Києві, в НСК "Олімпійський", початок – о 19:55. Трансляція "Динамо" – "Вільярреал" доступна на нашому сайті.
Стрим матчу "Динамо" – "Вільярреал". Обговорюємо матч разом
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Родрігес, Бєсєдін.
Запасні: Бойко, Шепелєв, Тимчик, Ледньов, де Пена, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Сідклей, Дуелунд, Ванат, Супряга.
"Вільярреал": Рульї, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса, Пареха, Капу, Трігерос, Чуквуезе, Алькасер, Морено
Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Перес, Фунес Морі, Бакка, Раба, Еступіньян, Хауме Коста, Мої Гомес, Піно, Баена
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Дивіться, як "Динамо" і "Вільярреал" грали на попередній стадії Ліги Європи:
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