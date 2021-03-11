Циганков повертається: склади на матч "Динамо" – "Вільярреал"

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" і іспанського "Вільярреала" на матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок пройде сьогодні в Києві, в НСК "Олімпійський", початок – о 19:55. Трансляція "Динамо" – "Вільярреал" доступна на нашому сайті.

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Стрим матчу "Динамо" – "Вільярреал". Обговорюємо матч разом

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Родрігес, Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Шепелєв, Тимчик, Ледньов, де Пена, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Сідклей, Дуелунд, Ванат, Супряга.

"Вільярреал": Рульї, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса, Пареха, Капу, Трігерос, Чуквуезе, Алькасер, Морено

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Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Перес, Фунес Морі, Бакка, Раба, Еступіньян, Хауме Коста, Мої Гомес, Піно, Баена

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Дивіться, як "Динамо" і "Вільярреал" грали на попередній стадії Ліги Європи:

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