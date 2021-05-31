Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

COVID-19 нищить Аргентину: у країни відібрали Кубок Америки, який залишився без господині

Олена Павлова Олена Павлова
31 травня, 09:40
Копіювати лінк
КОНМЕБОЛ позбавив Аргентину права проведення головного турніру континенту слідом за Колумбією. А Копа-2021 стартує вже 13 червня
Стадіон в Буенос-Айресі
Стадіон в Буенос-Айресі / Фото: Reuters

Південноамериканська конфедерація футболу після довгих обговорень прийняла рішення не проводити Кубок Америки з футболу-2021 в Аргентині. А турнір стартує вже 13 червня і триватиме до 10 липня. Раніше після кривавих протестів Копа Америка забрали у Колумбії.

У КОНМЕБОЛ відзначили, що поточні обставини не дозволяють провести змагання в Аргентині. Причина рішення не уточнюється. Однак вона і так зрозуміла. Останні тижні в країні спостерігається сплеск випадків інфікування COVID-19 – понад 21 000 хворих за останню добу.

Читайте також: У ПСЖ схопилися за голови: Неймар хоче покинути команду на два місяці

В цей момент організація розглядає пропозиції інших країн, зацікавлених у тому, щоб прийняти континентальний турнір.

В тренді

Нагадаємо, що прийдешній Кубок Америки – 47-й розіграш головного чоловічого футбольного турніру серед південноамериканських команд. Він повинен був пройти з 12 червня по 12 липня ще 2020 року, але був перенесений через пандемію. У Кубку беруть участь 12 збірних, які розбиті на дві групи.

Група Північ: Колумбія, Бразилія, Катар, Венесуела, Еквадор, Перу.
Група Південь: Аргентина, Австралія, Болівія, Уругвай, Чилі, Парагвай.

Чинним переможцем Кубка Америки є збірна Бразилії, яка в фіналі торішнього турніру обіграла перуанців з рахунком 3:1.

Відео: Сьогодні

Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти