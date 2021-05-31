COVID-19 нищить Аргентину: у країни відібрали Кубок Америки, який залишився без господині

КОНМЕБОЛ позбавив Аргентину права проведення головного турніру континенту слідом за Колумбією. А Копа-2021 стартує вже 13 червня

Стадіон в Буенос-Айресі / Фото: Reuters

Південноамериканська конфедерація футболу після довгих обговорень прийняла рішення не проводити Кубок Америки з футболу-2021 в Аргентині. А турнір стартує вже 13 червня і триватиме до 10 липня. Раніше після кривавих протестів Копа Америка забрали у Колумбії.

У КОНМЕБОЛ відзначили, що поточні обставини не дозволяють провести змагання в Аргентині. Причина рішення не уточнюється. Однак вона і так зрозуміла. Останні тижні в країні спостерігається сплеск випадків інфікування COVID-19 – понад 21 000 хворих за останню добу.

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В цей момент організація розглядає пропозиції інших країн, зацікавлених у тому, щоб прийняти континентальний турнір.

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Нагадаємо, що прийдешній Кубок Америки – 47-й розіграш головного чоловічого футбольного турніру серед південноамериканських команд. Він повинен був пройти з 12 червня по 12 липня ще 2020 року, але був перенесений через пандемію. У Кубку беруть участь 12 збірних, які розбиті на дві групи.

Група Північ: Колумбія, Бразилія, Катар, Венесуела, Еквадор, Перу.

Група Південь: Аргентина, Австралія, Болівія, Уругвай, Чилі, Парагвай.

Чинним переможцем Кубка Америки є збірна Бразилії, яка в фіналі торішнього турніру обіграла перуанців з рахунком 3:1.