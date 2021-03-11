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Дивовижний порятунок "Мілана" в Манчестері, хоча він тричі забивав "Дияволам"

11 березня, 23:16

Олена Павлова Олена Павлова

Зате оборону італійців зламав 18-річний хлопець

11 березня відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи в найбільш інтригуючій парі на цій стадії "Манчестер Юнайтед" – "Мілан". Зустріч проходила на легендарній англійської арені "Олд Траффорд" і завершилася героїчним порятунком італійців в кінцівці поєдинку – 1:1.

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Цікаво, що ще в першому таймі "Мілан", який грав без травмованого Златана Ібрагімовича, забив два м'ячі, однак жоден з них не зарахували. У першому випадку гол відмінили через офсайд у Рафаела Леау, а під час другого взяття воріт Франк Кессі перед ударом підробив м'яч рукою. А ось манкуніанці до перерви діяли в атаці не особливо небезпечно.

"МЮ" – "Мілан"

"МЮ" – "Мілан" / Фото: Reuters

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Зате другий тайм "Червоні дияволи" почали з швидкого голу, який на 50-й хвилині забив 18-річний івуарійський нападник Амад Діалло Траоре, який вийшов на заміну.

Однак "Мілан" не залишав надії відігратися і вже в компенсований час зрівняв рахунок. На 90+2-й хвилині гол забив центральний захисник Симон К'єр після подачі зі штрафного – 1:1.

Зустріч-відповідь відбудеться за тиждень, 18 березня на "Сан-Сіро" в Італії.

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Раніше "Динамо" програло "Вільярреалу"і ускладнило собі вихід до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Дивіться, як "Мілан" грає в Італії

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