"Що я вчора відзначав?" Зінченко в шоці зі свого "фінгала"

Наслідки "косметичної" травми, якої Олександр Зінченко зазнав у вчорашньому матчі "Манчестер Сіті" – "Астон Вілла" 2:0, стають дедалі помітнішими.
Нагадаємо, в одному з єдиноборств Зінченку дісталося в ліве око, через що у нього опухла брова. Відразу після гри, звертаючись за допомогою Instagram до своєї дружини Влади, Олександр ще пожартував: "Коли позичив трохи косметики, поки тебе немає вдома".
Однак за ніч синяк потемнішав, перетворившись на бузкову пляма, – тож самого ока вже майже і не видно.
Здавалося б, тут уже не до жартів.
Але український легіонер "Манчестер Сіті", навпаки, почав з новою силою жартувати.
"Хлопці, відгукніться!!! Де, з ким і що я вчора відзначав?!" – написав у себе в сторіс Зінченко
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Незважаючи на підбите око, у Зінченка є привід для радості. Останнім часом він знову став гравцем основи в "Манчестер Сіті". Його клуб посідає друге місце в Прем'єр-лізі Англії, відстаючи на два очки від "МЮ", але маючи при цьому гру в запасі.
Штанга! Дивіться, як Зінченку не пощастило в матчі з Німеччиною
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