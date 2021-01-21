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"Що я вчора відзначав?" Зінченко в шоці зі свого "фінгала"

21 січня, 14:59

Олег Люлька Олег Люлька

Футболіст показав нове фото "корекції зовнішності лиця", яку він переніс у переможному матчі Прем'єр-ліги

Наслідки "косметичної" травми, якої Олександр Зінченко зазнав у вчорашньому матчі "Манчестер Сіті" – "Астон Вілла" 2:0, стають дедалі помітнішими.

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Нагадаємо, в одному з єдиноборств Зінченку дісталося в ліве око, через що у нього опухла брова. Відразу після гри, звертаючись за допомогою Instagram до своєї дружини Влади, Олександр ще пожартував: "Коли позичив трохи косметики, поки тебе немає вдома".

Однак за ніч синяк потемнішав, перетворившись на бузкову пляма, – тож самого ока вже майже і не видно.

Здавалося б, тут уже не до жартів.

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Але український легіонер "Манчестер Сіті", навпаки, почав з новою силою жартувати.

"Хлопці, відгукніться!!! Де, з ким і що я вчора відзначав?!" – написав у себе в сторіс Зінченко

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Незважаючи на підбите око, у Зінченка є привід для радості. Останнім часом він знову став гравцем основи в "Манчестер Сіті". Його клуб посідає друге місце в Прем'єр-лізі Англії, відстаючи на два очки від "МЮ", але маючи при цьому гру в запасі.

Штанга! Дивіться, як Зінченку не пощастило в матчі з Німеччиною

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обличчя футболіст синець чемпіонат Англії Манчестер Сіті Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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