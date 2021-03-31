Що скаже бацька? Збірна Білорусі зазнала найбільшої поразки в історії

Білоруси пропустили вісім голів від Бельгії

У третьому турі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року збірна Білорусі зазнала найбільшої принизливої поразки в своїй історії.

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На виїзді білоруси грали проти Бельгії. У кожному з таймів бельгійці забили по чотири голи і перемогли – 8:0.

У складі господарів дублем відзначилися Ханс Ванаку (17, 89) і Леандро Троссард (38, 76). Ще по голу на свій рахунок записали Міші Батшуайі (14), (38), Жеремі Доку (42), Денніс Прат (49) і Крістіан Бентеке (70).

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Ця поразка стала найбільшою в історії збірної Білорусі. Раніше найбільш розгромним був програш від збірної Австрії в кваліфікації Євро-2004 – 0:5.

Нагадаємо, що форвард київського Динамо Жерсон Родрігес забив гол у ворота Португалії. Але Люксембургу не вдалося утримати переможний рахунок.

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