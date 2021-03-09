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Що п'ють футболістки збірної України: одкровення Зінченко

9 березня, 15:03

Олег Люлька Олег Люлька

Хто – пиво, хто – мартіні, хто – вино

Головна тренериня жіночої збірної України з футболу і команди "Житлобуд-2" Наталія Зінченко розповіла, що дівчата-футболістки не відмовляють собі в алкоголі.

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"Хтось вино п'є, хтось пиво, хтось мартіні, може, шампанське. Думаю, міцні напої – не надто, нині вже не модно випивати. Буває, після матчів просять: "Можна пива?" Звичайно, можна. Пиво, вино ніхто не забороняє. Чи дозволяю я собі? Так, теж можу. Віддаю перевагу пиву", – зізналася в інтерв'ю Stargorod Sport Наталя Зінченко

/ Фото: УАФ

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Наталія Зінченко. Фото – УАФ

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Цікаво, що, за спостереженням Артема Мілевського, чоловіки-футболісти в Україні останнім часом значно менше вживають алкоголь. "Нинішні гравці не п'ють. З ними нецікаво. Ми не пили за два-три дні до гри. Але після гри, я не знаю, як люди можуть не посидіти, не попити пивка. Для мене це взагалі дико", – скаржився недавно "Футбольному формату" форвард "Миная" Мілевський.

Найвідоміші базікали світового футболу

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