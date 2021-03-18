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Чотири відсотки на диво: котирування на матч "Шахтар" – "Рома"

18 березня, 14:30

Олег Люлька Олег Люлька

Сьогодні в Києві "гірникам" потрібно відігратися за римські "0:3" – місія не вважається неможливою

"Шахтар" – фаворит на перемогу в сьогоднішньому матчі з "Ромою", але аж ніяк не в боротьбі за вихід до 1/4 Ліги Європи. Букмекери оприлюднили оновлені котирування на поєдинок-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ, який відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55. Онлайн "Шахтар" – "Рома" доступний на нашому сайті.

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"Шахтар" – "Рома": де дивитися повторний матч 1/8 фіналу Ліги Європи

У сьогоднішньому матчі на перемогу "Шахтаря" в основний час встановлено коефіцієнт 2.69, на нічию – 3.55, на перемогу "Роми" – 2.74. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш донеччан – 37%, нічия – 27%, виграш римлян – 36%.

Однак у вихід "Шахтаря" до 1/4 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей аналітики майже не вірять – "гірникам" дають лише 4 відсотки (коефіцієнт 25.00) проти 96 відсотків (1.01) на потрапляння до наступного раунду "Роми".

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Нагадаємо, тиждень тому "Шахтар" до межі ускладнив собі завдання виходу до 1/4 Ліги Європи, програвши в Римі 0:3. У "Роми" відзначилися Пеллегріні, Ель-Шаараві і Манчині.

Додо

Додо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Однак у "Шахтарі" не викидають білий прапор.

"Тепер ми знаємо "Рому" значно краще, тому спробуємо скористатися цим з перших хвилин гри і спробуємо забити швидкий м'яч. Знаємо, що нам буде складно пройти далі, але немає нічого неможливого. Відразу згадується камбек "Барселони" в матчі проти ПСЖ в 2017 році. Вони програли 0:4, а потім забили шість голів і пройшли далі. Це доводить, що все можливо", – цитує захисника "гірників" Додо "Футбол 1/2/3"

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Огляд першого матчу "Рома" – "Шахтар" 3:0

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